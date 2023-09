Schnupfen, Husten und Niesen: Bei den meisten Menschen verursacht das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) eine lästige Erkältung, mehr nicht. Für Neugeborene aber kann das Virus richtig gefährlich werden, besonders, wenn Kinder wegen angeborener Herzfehler Medikamente nehmen müssen, die das Immunsystem drosseln. Infizieren sie sich mit RSV, kann das in einer Lungenentzündung münden, die auf einer Kinderintensivstation behandelt werden muss und bei der im Zweifelsfall auch eine zusätzliche Versorgung mit Sauerstoff notwendig ist. Besser wäre es, die Babys könnten durch eine Impfung geschützt werde. Doch das ist in den ersten Lebensmonaten noch kaum möglich, weshalb Ärzte andere Lösungen suchen müssen.

Monoklonale Antikörper: Bisher müssen sie regelmäßig gespritzt werden

Eine dieser Lösungen heiß Palivizumab und ist ein sogenannter monoklonaler Antikörper, also ein kleines Eiweiß, das so ähnlich funktioniert wie vom Immunsystem selbst hergestellte Antikörper: Das Protein verklebt die Andockeiweiße des Virus, das sogenannte F-Protein, und verhindert so, dass sich die Erreger an eine Wirtszelle heften und sie kapern können.

Palivizumab, Markenname "Synagis", ist bereits seit 1999 in Deutschland zugelassen und wird auf Kinderintensivstationen eingesetzt, wenn Kinder hohe Risiken mitbringen, etwa einen Herzfehler oder eine schwere Lungenerkrankung. "Die Antikörper wirken und schützen gut, aber nur, wenn man sie während der RSV-Saison regelmäßig spritzt", sagt Folke Brinkmann, Leiterin des Bereichs Kinder-Lungenmedizin am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein. Regelmäßig bedeutet in dem Fall: Zwischen Oktober und April alle vier Wochen. "Man muss ihn entsprechend des Körpergewichts dosieren und diese Behandlung ist für die Familien natürlich eine Belastung."

Wie wirkt sich passive Immunisierung auf das Krankheitsrisiko ein Jahr später aus?

Die Verabreichung von Antikörpern wird auch passive Immunisierung genannt. Passiv, weil der Körper nicht selbst lernt, eigene Verteidigungs-Eiweiße herzustellen, sondern von den künstlich hergestellten abhängt. Allerdings kann das bereits ausreichen, um ein Baby sicher über die schwierigen ersten Lebensmonate zu bringen.

Bernhard Resch, stellvertretender Leiter der Geburtsmedizin an der Medizinischen Universität in Graz, Österreich, sagt, dass es zwar noch keine Daten dazu gibt, wie gut Kinder durch eine zweite RSV-Saison kommen, wenn sie in der ersten durch monoklonale Antikörper passiv geschützt waren und keine eigene Immunität aufgebaut haben. "Prinzipiell sollte es aber so sein, dass die älteren Kinder mit der Infektion besser klarkommen und dass sie es mit der Überbrückung des ersten Winters geschafft haben."

Maternale Impfung: Mütter geben nach Impfung Nestschutz an Kinder weiter

Eine Alternative wäre, die Kinder bekämen einen Nestschutz von ihren Müttern. Das geht, indem Frauen während der Schwangerschaft geimpft werden. Bildet ihr Immunsystem dann Antikörper, werden diese an die Kinder weitergeben und schützen sie in der Regel in den ersten drei bis sechs Monaten des Lebens. Bei der Grippe (Influenza) oder beim Keuchhusten (Pertussis) funktioniere das bereits sehr gut, sagt Folke Brinkmann.