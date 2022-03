Offenbar habe das russische Unternehmen den geplanten Krieg auf diese Weise schon vorbereitet. Die Bundesregierung müsse hier rasch mit Regulierung reagieren, rät Sterner. "Betreiber von Gasspeichern sollten diese bis zum Beginn einer Heizperiode im Herbst zu 80 bis 90 Prozent auffüllen." Im kommenden Sommer dürfte das allerdings nicht mehr gelingen, angesichts eines sehr wahrscheinlichen Lieferstopps.

Heizung ein Grad kälter einstellen: Zehn Milliarden Kubikmeter Gas einsparen

Das Land muss sich aus Sicht der Wissenschaftler deshalb auf drastische Sparmaßnahmen im kommenden Winter einstellen. "Wenn wir die Heizungen in unseren Häusern um ein Grad kälter einstellen, können wir dadurch rund sechs Prozent unseres Energieverbrauchs einsparen", sagt Martin Pehnt, Fachbereichsleiter Energie am Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg (ifeu).

Damit fasst er eine Formel zusammen, die bereits Fatih Birol präsentiert hatte. Der Chef der Internationalen Energie Agentur IEA hatte einen Zehn-Punkte-Plan vorgestellt, mit dem Europa die russischen Gaslieferungen innerhalb eines Jahres weitgehend ersetzen könne. Punkt neun der Liste lautet: Privatverbraucher sollten ihre Heiztemperaturen um ein Grad absenken und so für Einsparungen von bis zu zehn Milliarden Kubikmetern Gas sorgen.

Einfamilienhäuser: Zwei Drittel des Gasverbrauchs in Privathaushalten

Das bedeutet aber nicht, dass in kommenden Wintern kollektives Frieren angesagt ist. Wer in die energetische Sanierung seines Hauses investiert, kann sogar bei einer abgeschalteten Heizung entspannt bleiben, sagt Professor Bruno Burger von Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme in Freiburg, der ein Selbstexperiment gemacht hat. "Vor einer Woche habe ich unsere Heizung ausgeschaltet, da waren es 21 Grad im Haus", sagt er. "Bis heute ist die Temperatur nur auf 19 Grad gesunken." Der Grund dafür sind dreifach verglaste Fenster, eine Lüftung mit Wärmerückgewinnung und eine Gebäudedämmung. All diese Maßnahmen hat Burger bereits vor zwölf Jahren ergriffen.

Gerade Einfamilienhausbesitzer könnten in Deutschland extrem zur Einsparung des Gasverbrauchs in privaten Haushalten beitragen, sagt Martin Pehnt vom ifeu. "Zwei Drittel des zum Heizen von Wohnungen genutzten Gases werden in solchen Haushalten verbraucht, da gibt es das größte Einsparpotenzial". Die anderen, hinlänglich bekannten Maßnahmen lauten: Energiehungrige Geräte wie Kühlschränke oder alte Beleuchtungsmittel austauschen und durch effizientere Modelle ersetzen. "Hier braucht es ein ganzes Feuerwerk an Maßnahmen, das wir jetzt schnell zünden müssen."

Zentral: Ausbau von Solar- und Windenergie sowie der Wasserstofferzeugung

Ein entscheidender Flaschenhals seien unter anderem die Handwerksbetriebe. "Viele Heizungsbauer wollen weiter Öl- und Gasheizungen verkaufen, weil sie sich damit auskennen. Wärmepumpen betrachten sie skeptisch, denn die hängen mit der Stromversorgung zusammen", sagt Michael Sterner von der OTH Regensburg. Kunden müssten hier teilweise richtig hartnäckig sein und den Einbau energiesparender Systeme durchsetzen. Gefragt sei aber auch die Politik, die etwa arbeitsrechtliche Hürden für Zuwanderer abbauen könne, um eine Ausbildung von Facharbeitern zu erleichtern.

Zentral komme es aber auf die Umstellung der Stromerzeugung durch den Ausbau von Windkraft- und Solaranlagen an. "Solarzellen haben in ein bis zwei Jahren die Energiekosten für ihre Herstellung wieder drin, das gleiche gilt für Windräder". Beide Erzeugungsarten seien inzwischen so günstig, dass die Energieerzeugung damit wirtschaftlicher sei als mit Biogas oder Holzheizungen.

Erneuerbar erzeugter Strom lasse sich auch für die Herstellung von Wasserstoff nutzen und der wiederum sei extrem wichtig, um die Chemie- und Stahlindustrie von Kohle, Gas und Öl zu entkoppeln. "Am schwierigsten wird Erdgas in der Industrie zu ersetzen sein, wo es für Hochtemperaturprozesse gebraucht wird", sagt Sterner. Auch hier könne langfristig synthetisch erzeugtes Gas weiterhelfen.

Autofreie Sonntage wären psychologisch sinnvoll

Auch psychologisch brauche es neue Maßnahmen, glauben die Wissenschaftler. So könnten etwa autofreie Sonntage das Bewusstsein dafür schärfen, dass Energie gespart werden müsse. "Die Maßnahmen, die wir gegen Corona durchgesetzt haben, waren viel drastischer. Mal abgesehen von Notfällen sind am Sonntag viele Autofahrten leicht verzichtbar", glaubt Sterner. Auch ein Tempolimit auf den Autobahnen koste kaum etwas, könne aber große Einsparungen beim Verbrauch bringen.

Wir müssen die Prioritäten richtig setzen und Anreize geben. Professor Michael Sterner, Leiter der Forschungsstelle Energienetze und Energiespeicher, Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

Die Umstellung der Stromerzeugung müsse ganz oben auf die Agenda, so Sterner weiter, "der Ausbau von Wind- und Solarenergie sind essenziell für Europa. Dafür brauchen wir jetzt die richtigen Rechtsgrundlagen und wir müssen positive Beispiele kommunizieren, wie Windparks, die Bürger selbst betreiben und von denen sie deshalb direkt profitieren."

Martin Pehnt vom Ifeu glaubt, dass die gesetzlichen Regeln und Fördermöglichkeiten bei der Modernisierung von Gebäuden deutlich vereinfacht werden müssen. "Solaranlagen auf jedes Dach. Wir brauchen dieses Jahr ein Reformpaket zu Ostern, ein Sommerpaket, ein Herbstpaket und so weiter."

Stopp des Gaseinkaufs unumgänglich bei weiterer Verschärfung des Krieges