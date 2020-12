Krebszellen mit Ultraschall oder Bestrahlung angreifen - an sich ein alter Hut. Neu ist dagegen der Ansatz von Wissenschaftlern aus Dresden und Leipzig: Sie kombinieren die beiden Therapie-Ansätze und Tests zufolge scheint das ein erfolgversprechender Ansatz zu sein. Warum die Kombination der Behandlungsverfahren? Oft reicht die Strahlendosis nicht aus, um einen Tumor zu vernichten, dazu hat sie oft schwere Nebenwirkungen. Wenn die Bestrahlung um hochintensive mechanische Ultraschall-Wellen ergänzt wird, scheint sie den Forschungen zufolge besser zu wirken. Im Labor jedenfalls wurde nachgewiesen, dass Krebszellen durch den Einfluss von fokussiertem Ultraschall empfindlicher sind. Projektleiter Professor Dr. Andreas Melzer sagt:

Er vermutet, dass die Nebenwirkungen der Bestrahlung dadurch schwächer sind und die Therapie besser wirkt. Experimente hätten gezeigt, dass der Ultraschalleinfluss die Krebszellen daran hindert, ihre durch die Bestrahlung geschädigte DNA zu reparieren. Bei Tests mit Mäusen am Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie (IZI) in Leipzig wurde vermindertes Tumorwachstum nach der kombinierten Behandlung beobachtet. Es gab keine erkennbaren Schäden in gesunden Organen.