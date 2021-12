Im Naturschutzgebiet Burgaue im Leipziger Auwald wurde das erste Exemplar gefunden, das die Forschung jetzt genetisch analysieren will. Bildrechte: Lisa Hahn

Eine Sensation in der Insekten-Welt, denn diese Schnabelfliegen-Art galt seit über hundert Jahren in Deutschland als ausgestorben. 2003 war erstmals wieder ein Exemplar gesichtet worden und zwar in Sachsen-Anhalt. Das 2021 im Sommer gefundene und nun bestimmte Exemplar, ein Weibchen, ist der erste Nachweis dieser Art in Sachsen überhaupt. Lisa Hahn fing in der Nähe des Fundortes zwei Tage später zwei weitere Exemplare, ebenfalls Weibchen. Für die Leipziger Forscher ein Beleg dafür, was für ein wichtiges und schützenswertes Refugium der Leipziger Auwald für viele seltene und bedrohte Arten ist. Anhand der jetzt gefundenen Exemplare soll der erste genetische Fingerabdruck der seltenen Art erstellt werden.