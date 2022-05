Bein einem späteren Einsatz in der Praxis rechnet Schäfer damit, dass der Speicher die Energie bis zu 24 Stunden halten kann, bevor die Wärmeverluste das Dampfdruckkessels zu groß werden. Dieser Wert könne zwar mit zusätzlicher Isolierung verbessert werden, grundsätzlich sei das jetzige Konzept des Dampfspeichers aber eher auf den Ausgleich kurzzeitiger Schwankungen zwischen Stromangebot und Nachfrage ausgerichtet. Sprich: Der Speicher nimmt den nicht benötigten Strom auf, den Solarzellen bei ihrer Leistungsspitze am Mittag produzieren und gibt ihn wieder ab, wenn die Privatverbraucher abends nach Hause zurückkehren.

Der Dampfspeicher ist einer von mehreren Ansätzen der thermischen Energiespeicherung, die aktuell erforscht werden. Andere Teams arbeiten an Batterien, die mit deutlich höheren Temperaturen arbeiten und Strom beispielsweise speichern, in dem sie geschmolzene Salze auf mehrere tausend Grad Celsius erwärmen. Auf diese Weise lässt sich deutliche mehr Energie speichern. "Das kann sinnvoll sein im Kraftwerksbereich, etwa in großen Solarthermiekraftwerken, wie sie derzeit unter anderem in Spanien gebaut werden", sagt Thomas Schäfer von der Hochschule Ziitau/Görlitz.