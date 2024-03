Auch die Wetterlage spielt eine Rolle. So sorge ein windstilles Hochdruckgebiet wie am vergangenen Wochenende dafür, dass sich die Luftqualität über längere Zeit verschlechtern könne, sagt die Meteorologin Cathleen Hickmann vom Deutschen Wetterdienst in Leipzig. "Bei dieser Hochdrucklage wird nichts ausgewaschen." Hinzu können kurzzeitige sogenannte Inversionslagen kommen, wenn die Luft am Boden kälter ist als die in den höheren Luftschichten.