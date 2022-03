Dresden in orange. Auch im März 2021 wehte der Staub aus der Sahara bis zu uns. Bildrechte: IMAGO / Sylvio Dittrich

Der Staub, der in den kommenden Tagen in der Luft liegt, reflektiert die Sonnenstrahlung zurück ins All. Das sorgt dafür, dass wir die Sonne selbst bei wolkenlosem Himmel nur als milchig-trübe Scheibe wahrnehmen. Die Staubpartikel selbst sorgen als Kondensationskeime dafür, dass sich Wolken bilden und die Aussichten noch mehr eintrüben. Lagert sich der Staub dagegen am Boden ab oder wird er von Niederschlägen aus der Luft gewaschen, werden wir ihn auch direkt sehen: als rotbraune, staubige Schicht auf Fahrradsätteln, Briefkästen und Autoscheiben.