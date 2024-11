Bildrechte: MDR WISSEN

So gesehen gibt es weder gesundes noch ungesundes Salz. Auch, wenn auf der Verpackung oder in den Darlegungen eines noch so sympathischen Onlineshops etwas anderes steht. Thomas Henle: "Die Unterschiede, die man in verschiedenen Salzen messen kann, hinsichtlich bestimmter Gehalte an Mineralien oder so, die sind so winzig, dass sie auf den Körper überhaupt keine Auswirkungen haben." Die einzigen Auswirkungen seien die auf den Geldbeutel, "weil sich die im Preis extrem unterscheiden. Aber aus gesundheitlicher Sicht ist das völlig egal, welches Salz man isst." Da ist er also, der feine Unterschied zwischen den Salzen: Das Preisetikett.