Die Schlupfwespenart ist ein natürlicher Schädlingsbekämpfer. Gefunden wurde sie an den Eiern der marmorierten Baumwanze, erklärt Olaf Zimmermann, Insektenkundler am landwirtschaftlichen Technologiezentrum Augustenberg in Karlsruhe. Die Samuraiwespe nistet in diesen Eiern und hindert die Wanze daran, sich fortzupflanzen. Schlecht für die Wanze, gut für die Agrarwirtschaft, denn die Baumwanze ist ein gefährlicher Pflanzenschädling.