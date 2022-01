Der Thera-Ausbruch könnte mitverantwortlich für den Niedergang der Minoer gewesen sein. Das Zentrum der ersten bronzezeitlichen Hochkultur Europas befand sich auf Kreta. Aber auch in Ägypten, Israel und in der heutigen Türkei finden sich vulkanische Ablagerungen und Zerstörungsspuren der Tsunamis. Die Zehn Biblischen Plagen aus dem 2. Buch Mose werden mit der sogenannten Minoischen Eruption in Verbindung gebracht. Das gleiche gilt für den vom altgriechischen Philosophen Platon beschriebenen Untergang des mythischen Inselstaates Atlantis.

Laut der archäologischen Rekonstruktion trafen die beiden ersten starken Tsunami-Flutwellen den Ort innerhalb weniger Stunden. Nach einem dritten, schwächeren Tsunami kehrte für mehrere Tage oder Wochen Ruhe ein, in denen sich Vulkanasche auf den Trümmern ablagerte. In dieser Zeit müssen die Überlebenden versucht haben, Verschüttete und Habseligkeiten zu bergen, was durch Grabungsgruben belegt ist. Den nun entdeckten Cesme-Mann und seinen Hund fanden die bronzezeitlichen "Bergungsteams" jedoch nicht. Schließlich traf eine vierte, wuchtigere Tsunamiwelle den Ort. Eine weitere dicke Geröllschicht verschüttete das Gebiet, verfüllte die Gruben und ließ die Opfer für 3.500 Jahre unter der Erdoberfläche verschwinden.

Der rekonstruierte Palast von Knossos auf Kreta, einem der Zentren der Minoischen Hochkultur: Auch um die Minoer wurde es nach der Thera-Katastrophe ruhiger. Bildrechte: IMAGO / McPHOTO

Der einst blühende bronzezeitliche Küstenort verschwand für mindestens ein Jahrhundert von der Bildfläche. Ein Schicksal von vielen in der damaligen Mittelmeerregion. "Doch Cesme-Baglararasi war damals nur eines der vielen Siedlungsgebiete entlang der Mittelmeerküsten, die von der Eruption und den damit verbundenen Erdbeben, Tsunamis, Bränden und Aschenfällen betroffen waren", beschreiben Sahoglu und Kollegen die damalige Katastrophe.



Ihre Studie ist in der Wissenschaftlichen Fachzeitschrift "Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America", kurz PNAS, erschienen.