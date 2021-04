Manchmal ist es ein andauernder Verlust von Geruch und Geschmack, manchmal treten auch schlimmere neurologische Schäden nach einer Covid-19-Erkrankung auf. Dass das Sars-Coronavirus-2 in einigen Patienten auch Nerven und Gehirnzellen angreift, gehört zu den Symptomen, die für die Forscher bisher besonders rätselhaft waren. Jetzt haben Mediziner um Diana Cruz-Topete von der Louisiana State Universität in den USA einen Mechanismus erforscht, wie das Virus sowohl Nervenzellen, als auch sogenannte Sternzellen (Astrozyten) im Nervensystem infizieren kann.

"Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass Astrozyten einen Pfad für das Virus bilden, der zu neurologischen Schäden führen kann", sagt Ricardo Costa, einer der beteiligten Forscher. Gewöhnlicherweise gelangt das Virus über den ACE-2-Rezeptor in die menschlichen Zellen. In den Atemwegen kommt ACE-2 sehr häufig vor. Unklar sei aber gewesen, ob und wenn ja, wie häufig es ACE-2 auch im Gehirn gibt, heißt es in einer Mitteilung zu den Forschungsergebnissen , die bei der virtuellen Tagung "Experimentelle Biologie" vorgestellt werden.

Dendritische Zellen (hier grün) verbinden die Nervenzellen (hier blau). An den roten Stellen befindet sich der ACE-2 Rezeptor, über den das Coronavirus in die Zellen gelangen kann.

Dendritische Zellen (hier grün) verbinden die Nervenzellen (hier blau). An den roten Stellen befindet sich der ACE-2 Rezeptor, über den das Coronavirus in die Zellen gelangen kann. Bildrechte: Ricardo Costa, LSUHS

