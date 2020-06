Zunächst war es den Raumsonden Voyager 1 und 2 aufgefallen, dann lieferte Cassini noch genauere Bilder: Ein gigantisches Sechseck am Nordpol des Saturn fasziniert Weltraumforscher und wirft die Frage nach seiner Entstehung auf. Die meisten Strukturen, die im Weltall beobachtet werden können, sind rund oder chaotisch. Was also ruft ein stabiles Sechseck hervor, ein Hexagon. Sind hier womöglich Außerirdische am Werk?