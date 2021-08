Lohmann und Team haben PFAS-Chemikalien in der Luft von Büros, Laboren, einem Zuhause und auch in Kindergartenzimmern entdeckt. Da auch Teppiche mit PFAS behandelt werden, besonders in der Vergangenheit war das so, stellen die eine besonders bemerkenswerte Quelle für die Stoffabsonderung dar. In zwei untersuchten Teppichgeschäften wurden die höchsten Konzentrationen gefunden. Bemerkenswert ist vor allem die Feststellung, dass durch die dort ausgelegten Teppiche in mehreren Kindergartenräumen eine höhere Konzentration von PFAS nachgewiesen wurde als im Lagerraum eines Outdoorgeschäfts – voll mit Jacken für die nächste Tagestour durch die Rocky Mountains (oder einen herbstlichen Strandtag in Rhode Island). Das Bundesinstitut für Risikobewertung weist darauf hin, dass PFAS gerade bei Kindern dafür sorgen können, dass nach einer Impfung weniger Antikörper als üblich gebildet werden.

Raus mit den ollen Teppichen!

Lösungen, bitte. Was die Teppiche betrifft, ist das einfach: die alten entsorgen und bei Bedarf neue, PFAS-freie Auslegware einsetzen. Darüber hinaus, gerade in Hinblick auf Kleidung, sind die Worte von Co-Studienautor Tom Bruton ernüchternd: "Solange sie weiterhin in Produkten verwendet werden, werden wir PFAS essen, trinken und atmen." Raus mit dem ollen Teppich. Sieht eh nicht schön aus. Bildrechte: IMAGO / agefotostock

Verbote könnten helfen, dass PFAS in unserer Raumluft künftig keine Rolle mehr spielt und wir eine Sorge weniger haben. Dass diese behördlichen Prozesse mühsam sind, zeigt auch der bisherige Fortschritt in dieser Hinsicht: So ist die Verwendung der Untergruppe der PFOS seit 2006 in der Europäischen Union verboten, seit Sommer 2020 auch PFOA. An weiteren Beschränkungen und Verboten wird gearbeitet. Das ist aber gar nicht so einfach: Da zu den PFAS so viele verschiedene Stoffe zählen, gibt es zur Anwendung und potenziellen Gefahren für viele PFAS nur unzureichende Daten.