Wie ein Schimmelpilz das Immunsystem lahmlegt

Er gehört zu den verbreitetsten Lebensformen auf der ganzen Welt: Von der Antarktis bis in die Sahara kommt er unter anderem auf faulenden Pflanzen, im Erdboden oder auch an feuchten Hauswänden vor – der Schimmelpilz "Aspergillus fumigatus".

Oliver Werz ist Professor für pharmazeutisch-medizinische Chemie an der Universität Jena . Er hat sich mit seinem Team die unbekannte Seite des bekannten Pilzes angeschaut. Denn der Schimmel kann lebensgefährlich werden für Menschen mit einem geschwächten Immunsystem - also etwa für AIDS- oder Leukämie-Patienten oder nach einer Organtransplantation, erklärt Pharmazeut Werz.

Allerdings ist es so, dass bei Immunsuprimierten bereits einige dieser Botenstoffe nur noch auf Sparflamme laufen und dementsprechend kann – wenn man dann wie das Zünglein an der Waage einen wichtigen Botenstoff komplett ausstellt – dann eben das ganze System zusammenbrechen.

Und dann kann sich der Schimmelpilz leicht in Geweben oder Organen einnisten. Für die Betroffenen ist das potentiell lebensgefährlich. Ist also ein rettendes Medikament in Aussicht? Leider nicht. Zwar sei denkbar, künftig an Wirkstoffen zu forschen, aber allzu große Hoffnungen sollten sich Betroffene trotzdem nicht machen.