Die Sporen des krankheitserregenden Schimmelpilzes Aspergillus fumigatus sind in der Lage, sich in abgegrenzten Bereichen der Lungenzellen einzunisten, indem sie ein bestimmtes menschliches Protein binden. Dadurch verhindert der Pilz, dass er von den Epithelzellen in der Lungenoberfläche getötet werden kann. Das haben Forscher des Leibniz-Instituts für Naturstoff-Forschung und Infektionsbiologie (Leibniz-HKI) in Jena herausgefunden.