Schimpansen verwenden Schlagtechnik auch für harte Früchte

Link zur Studie Link zur Studie Pika et. al. (2019): Wild chimpanzees (Pan troglodytes troglodytes) exploit tortoises (Kinixys erosa) via percussive technology

Scientific Reports, DOI: 10.1038/s41598-019-43301-8 Link ins WWW Die Forschung wisse zwar schon seit langer Zeit, dass Schimpansen viele Tierarten fressen. Beim Verzehr von Reptilien seien sie aber bislang noch nicht beobachtet worden, sagt Tobias Deschner, Primatologe am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie. "Besonders interessant ist, dass die Schimpansen, um an das Fleisch einer Tierart zu kommen, das für andere Raubtiere kaum zugänglich ist, eine Schlagtechnik anwenden, die sie normalerweise zum Öffnen äußerst hartschaliger Früchte verwenden."

Die Wissenschaftler beobachteten die Schildkrötenmahlzeiten nur in der Trockenzeit, in der es aber auch andere Lieblingsspeisen der Schimpansen gab, etwa Früchte. Schwächere Weibchen oder Jungtiere reichten gefangene Schildkröten an stärkere Männchen weiter, die den Panzer brachen und das Fleisch anschließend teilten. Es könnte sich also um eine Kulturtechnik handeln, also ein Verhalten, das über Lernen von Tier zu Tier weitergegeben wird und nicht instinktiv angelegt ist.

Können Schimpansen längerfristig planen?

Auch eine andere Beobachtung faszinierte die Forscher. Sie sahen, wie ein Männchen am Abend die Hälfte einer Schildkröte in einem Baum versteckte, und sie am nächsten Morgen zum Frühstück aß. "Das deutet darauf hin, dass Schimpansen für die Zukunft planen können", sagt Simone Pika, Erstautorin der Studie und Kognitionswissenschaftlerin an der Universität Osnabrück.

Die Fähigkeit zur Planung sei bisher nur bei Tieren beobachtet worden, die in menschlicher Obhut lebten. Viele Wissenschaftler nähmen an, dass nur Menschen die Fähigkeit zur längerfristigen Planung besitzen.



Das ziehen die Primatenforscher aber in Zweifel: "Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass wir auch nach jahrzehntelanger Forschung noch nicht die volle Komplexität der Intelligenz und Verhaltensflexibilität von Schimpansen erfasst haben", sagt Pika.

Die Wissenschaftler haben noch viele offene Forschungsfragen an das Verhalten von Schimpansen. Diese könnten auch weiteres Licht auf die menschliche Evolution werfen. Um diese Fragen beantworten zu können, sei aber der Schutz der natürlichen Lebensräume der Tiere in Afrika unbedingt notwendig.