Schimpansen sind in der Lage, sich rhythmisch zu Musik zu bewegen. Wie aus einer in den "Proceedings" der US-Akademie der Wissenschaften veröffentlichten Studie von Wissenschaftlern des Primateninstituts der Universität Kyoto hervorgeht, führt der Klang von Musik bei den Menschenaffen zu einem rhythmischen Schwanken. Dabei reagieren männliche Schimpansen besser als ihre weiblichen Artgenossen. Außerdem konnte ein Zusammenhang von Rhythmustempo und Bewegungsperiodizität nachgewiesen werden.

Die japanischen Wissenschaftler ließen für ihre Untersuchung den insgesamt sieben Schimpansen an sechs Tagen jeweils eine andere zweiminütige Klaviersonate vorspielen. Das Tempo der Stücke reichte dabei von langsam bis sehr schnell. Alle Tiere reagierten auf die Musik mit rhythmischen Bewegungen, die sich mehr als dreimal wiederholten. Die Schimpansen wiegten im Rhythmus ihre Körper, manche führten rhythmische Hand- und Fußklatschbewegungen aus. Auch Stampfen und andere Laute gehörten zum Repertoire.

Schimpansengehege am Primatenforschungsinstitut der Universität Kyoto.

Schimpansengehege am Primatenforschungsinstitut der Universität Kyoto.

Schimpansengehege am Primatenforschungsinstitut der Universität Kyoto. Bildrechte: Kyoto University/Yuko Hattori

Am stärksten reagierte dabei das Männchen Akira. Ihm spielten die Forscher an weiteren 24 Tagen Musik vor, um seine Vorlieben zu ermitteln. Allerdings bewies Akira zuweilen nur mangelndes Taktgefühl. So bewegte sich der Affe zu schnellen und langsamen Rhythmen ähnlich intensiv. Das machte er selbst dann noch, wenn gar kein Takt mehr erkennbar war. Die Forscher vermuten, dass Akira möglicherweise weniger auf den Rhythmus als vielmehr auf die Tondichte reagierte. Der Umstand, dass "rhythmisches Schwanken unabhängig von der Regelmäßigkeit der Schläge induziert" wurde, könnte nach Ansicht der Primatenforscher allerdings ein "entscheidender Unterschied zum Menschen" sein.