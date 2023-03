Wie Forschende der Lincoln Memorial University in den USA in einer Studie herausfanden, führt der Besitz von Hunden zu Schlafstörungen. Katzeneigentümer müssen sich der Studie zufolge hingegen eher mit Beinzuckungen herumschlagen. "Einerseits können sich Hunde und Katzen aufgrund der sozialen Unterstützung, die Haustiere bieten, positiv auf die Schlafqualität des Besitzers auswirken - Haustiere vermitteln ein Gefühl von Sicherheit und Gesellschaft, was zu einer Verbesserung der Angst-, Stress- und Depressionswerte führen kann", erklärte Projektleiterin Lauren Wisnieski. "Andererseits stören Haustiere den Schlaf ihrer Besitzer."

Die Originalstudie: The association of pet ownership and sleep quality and sleep disorders in United States adults