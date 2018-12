Alle zwei Minuten ein Schlaganfall Schlaganfall ist nach Herz- und Krebserkrankungen die Todesursache Nummer 3 in Deutschland, so das Robert-Koch-Institut (RKI). 260.000 Menschen erleiden jedes Jahr in Deutschland einen Schlaganfall – es passiert also alle zwei Minuten. 40 Prozent der Patienten sterben im ersten Jahr nach dem Schlaganfall. Ein großer Teil der Überlebenden bleibt für immer pflegebedürftig. Da das Risiko mit dem Alter steigt, rechnet das RKI in den nächsten Jahrzehnten auch mit einem Anstieg der Erkrankungen.