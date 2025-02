Metellina merianae, eine Radnetzspinne, ist eine eher unauffällige Spinne, die in Höhlen haust, genau wie ihre Nachbarin, Meta menardi, die Große Höhlenspinne. Die beiden kommen sich, was die Futtersuche angeht, nicht in die Quere, die eine bevorzugt das Höhleninnere, die anderen den Eingang als Jagdrevier.

Spinnenfreunde haben die kleine Höhlenspinne auch in Mitteldeutschland gesichtet, an sich keine aufregende Art. Wo sie schon überall gefunden wurde, zeigt der Spinnen-Atlas, die Spinnen-Sichtungs-Seite Arages-Net. Sie verzeichnet derzeit Funde der kleinen Achtbeinerin aus Mitteldeutschland, zum Beispiel aus dem südlichen Sachsen, in Schneeberg oder dem Leinawald bei Altenburg, aber beispielsweise auch in Thüringen in Heringen, Sangerhausen, Kelbra, Bad Frankenhausen.