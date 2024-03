Der aktuelle Blick auf die Karte des Umweltbundesamts zeigt hohe Feinstaubwerte (PM2,5) von über 25 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft – vor allem für den Norden Deutschlands, also einer Region nördlich einer gedachten Linie zwischen Berlin und Bremen. In den vergangenen Tagen war auch Mitteldeutschland betroffen. Das Phänomen sei nicht untypisch für diese Jahreszeit und habe verschiedene Ursachen, sagt Ute Dauert vom Umweltbundesamt.

"Rund die Hälfte des Feinstaubs stammt aktuell aus natürlichen Quellen", so die UBA-Expertin. Dazu zählt etwa Staub aus der Sahara, der durch Winde nach Europa transportiert und bei Regen aus der Luft gewaschen wird. Der habe sich unter anderem an ihrem Wohnort in Dresden auf den geparkten Autos niedergeschlagen, als es am vergangenen Wochenende regnete.

Eine zweite Quelle ist die Landwirtschaft, denn viele Landwirte düngen jetzt im Frühjahr ihre Felder. Dabei kann gasförmiges Ammoniak entstehen, das in der Atmosphäre mit anorganischen Stoffen zu Ammoniumsulfat oder Nitratsalzen reagiert. Diese Salze bilden ebenfalls feine Staubpartikel. "Eine dritte Quelle sind sicher viele Kaminöfen, denn in kalten Nächten heizen die Menschen noch öfter", sagt Dauert.

Auch die Wetterlage spielt eine Rolle. So sorge ein windstilles Hochdruckgebiet wie am vergangenen Wochenende dafür, dass sich die Luftqualität über längere Zeit verschlechtern könne, sagt die Meteorologin Cathleen Hickmann vom Deutschen Wetterdienst in Leipzig. "Bei dieser Hochdrucklage wird nichts ausgewaschen." Hinzu können kurzzeitige sogenannte Inversionslagen kommen, wenn die Luft am Boden kälter ist als die in den höheren Luftschichten.