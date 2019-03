Es ist wie bei einer Qualitätskontrolle von Obst und Gemüse: Wer zu klein, zu groß, zu krumm oder nicht schön genug ist, passt nicht in die Norm und landet im Müll. Auch die Zahnpasten mussten bei dem Test (hier finden sie die Ergebnisse) bestimmte Normen erfüllen wie Zahnarzt Christian Gernhardt erklärt: "Dieser Test hat im Endeffekt definitionsgemäß irgendwie stattgefunden und man wollte gucken, wie unterscheiden sich die Zahnpasten hinsichtlich ihres Fluoridgehalts, welche Eigenschaften werden diesen Pasten in der Werbung zugesprochen, sprich Weißmachen, Mundgeruch bekämpfen, Frischegefühl erzeugen und am Ende haben eben viele Zahnpasten das, was sie versprechen, nicht gehalten."

Geht's auch ohne Fluorid?

Gernhardt erklärt es anhand des von vielen als Zahnheilmittel schlechthin gefeierten Fluorids:

Wenn man hier zum Beispiel liest, dass eine große Zahl an Zahncremes durchgefallen ist, weil sie unzureichende Mengen an Fluorid enthalten, dann ist das sicherlich eine Vorgabe, die man in diesem Test gemacht hat, aber die nicht unbedingt einer wissenschaftlichen Vorgabe entsprechen muss. Dr. Christian Gernhardt Universitätsklinikum Halle

Die Diskussion über den Fluorid-Gehalt von Zahnpasten werde derzeit in der Zahnärzteschaft sehr umfangreich geführt. Hier gebe es durchaus auch andere Ansätze, die ohne Fluorid auskommen und die für sich auch prophylaktische Eigenschaften in Anspruch nehmen würden.

So hat Ökotest getestet: - Erwachsenen-Pasten ohne Fluorid wurden von vornherein mindestens als mangelhaft bewertet, darunter 51 Naturkosmetikprodukte – 13 Biopasten mit Fluorid bekamen aber sehr gut

- in jeder vierten Paste wurde das aggressive Schäumungsmittel Natriumlaurylsulfat festgestellt, 91 enthalten Polyethylenglykole, jede sechste beides – mangelhaft

- Bei vier Produkten wurde Triclosan festgestellt, das Bakterien tötet aber auch gegen Antiobiotika resistent machen kann

- Bekannte Marken wie Colgate und Blend-a-Med wurden mit mangelhaft und ungenügend bewertet, Discouter-Produkte und fluoridhaltige Ökozahnpasta liegen dafür weit vorn

Niemand isst eine Tube Zahnpasta

Christian Gernhardt meint damit das Hydroxylapatit, ein Salz mit sehr viel Kalzium. Und das ist genau der Stoff, den der Zahn braucht, um hart und widerstandsfähig zu sein. Doch da wird noch geforscht, sagt der Zahnmediziner. Fest steht allerdings schon jetzt: Alle als gefährlich aufgeführten Inhaltsstoffe sind in viel zu geringen Mengen vorhanden, um dem Menschen zu schaden – denn wer isst schon eine Tube Zahnpasta?

Mit und ohne Fluorid: Das ist drin in der Paste Zu den Inhaltsstaoffen einer Zahnpasta gehören neben Flüssigkeit Putzkörperchen und prophylaktische Bestandteile. Das sind zum Beispiel Fluoride – der Wirkmechamismus dieser Salze ist aber unbekannt. Sie gelten zwar als Nervengift, die normalerweise aufgenommenen Mengen sind aber unbedenklich. In ökologischer Zahnpasta sind sie oft nicht enthalten, weshalb diese im Test durchfielen. Weitere Inhaltsstoffe können antibakterielle Bestandteile und Weißmacher sein.

Keiner muss jetzt also seine Zahnpasta wegwerfen. Beim Zähneputzen kommt es dem Experten nämlich auf ganz andere Dinge an. Erstens: Zahnpasta ist Pflicht. Aus heutiger medizinischer Sicht reichen Wasser und Bürste nicht aus. Zweitens: Wir sollten unsere Zahnpasta mögen. Wer sich vor dem Produkt mit der Note 1 ekelt, putzt sich damit dann auch nicht richtig die Zähne. Und drittens: Mindestens zweimal täglich sollten die Zähne mit der richtigen Putztechnik geputzt werden. Also nicht schrubben, sondern kreisend putzen – immer von Rot nach Weiß, sonst schädigt mang das Zahnfleisch.

Richtig putzen mit der Lieblingspasta

Wichtig ist auch, keinen Zahn zu vergessen, meint Christian Gernhardt. Dabei hilft eine wiederkehrende Technik etwa von links oben nach rechts unten – auch das kann sich jeder selbst ausdenken.