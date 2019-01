Das ist das Ergebnis einer umfangreichen Studie aus Kanada. Ziel war es herauszufinden, in welchem Alter sich Kinder besonders aggressiv verhalten. Dazu wurden 2.223 Mädchen und Jungen in ihrem Alter von anderthalb bis 13 Jahren beobachtet. Um das Verhalten zu bewerten wurden in den einzelnen Lebensabschnitten unterschiedliche Wegbegleiter befragt – bis zum achten Lebensjahr (in den meisten Fällen) die Mutter, ab der Schulreife zusätzlich Lehrer und ab dem zehnten Lebensjahr schließlich die Kinder selbst.