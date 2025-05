Die Schlummertaste drücken und noch einmal fünf bis zehn Minuten wegnicken. Gerade früh am Morgen ist das verführerisch. In einer aktuellen Studie nutzten die Befragen die Schlummerfunktion in 56 Prozent der Nächte. Das berichtet ein Team um die Schlafmedizinerin Rebecca Robbins von der Harvard Medical School im Fachblatt "Scientific Reports". Neben denen, die die Schlummertaste lediglich ab und zu nutzen, gibt es eine weitere Gruppe, die die Taste sogar an 80 Prozent der Tage nutzt. Die Starknutzer-Gruppe schlummerte im Schnitt nach dem Klingeln des Weckers noch für zwanzig Minuten weiter.