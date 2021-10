Auf Roten Heckenkirschen oder dem Wald-Geißblatt leben sie und fressen die Blätterspitzen ab, bevor sie sich in ein Blatt einrollen, ein sogenanntes Hibernaculum, in dem sie überwintern.

Das scheinbar hässliche eintrocknete Blatt ist das Winterbett der Kleinen Eisvogel-Raupe. Bildrechte: IMAGO / blickwinkel

Mit den ersten Regenfällen des Frühjahrs starten sie in ihre nächste Entwicklungsphase. Ab Juni ist dann die nächste Generation der Falter unterwegs: von oben glänzend schwarz-braun mit weißen Streifen auf den Flügeln; wenn sie zusammengefaltet an einer Baumrinde sitzen, sieht man die strahlend orangefarbene Zeichnung. Wer die Kleinen Eisvögel sehen will, muss aber früh aufstehen, denn die Edelfalter sind nur in den Morgenstunden aktiv, man sieht sie dann an Waldrändern und an Wegen. Ob das jetzt nur ein kurzfristiger Boom ist oder der Falter dauerhaft wieder heimisch, wird sich zeigen.