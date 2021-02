Beim Schneeschippen soll man aufpassen, dass man sich nicht überfordert, darüber sind sich Kardiologen und Sportwissenschaftler im Gespräch mit MDR WISSEN einig. Aber was ist nun mit so spaßigen Sachen wie Schneewandern, Kinder auf dem Schlitten durch den Schnee ziehen, einen Hang hinauf, oder nach Hause, wenn die Wanderung doch zu weit war für die kurzen Kinderbeine? Auch dabei sollte man sich körperlich nicht überfordern, sagt Sportwissenschaftler Andreas Speer:

Wer schon mal längere Zeit durch Schnee gestapft ist oder ein quengelndes, hungriges Kind auf dem Schlitten hinter sich her gezogen hat, weiß, dass man dabei auch ganz schön ins Schwitzen gerät.

Solche Schlittenkarawanen sollte man nur ziehen, wenn man körperlich fit und trainiert ist. Bildrechte: IMAGO / Cavan Images

Generell ist Schneewandern anders und anstrengender als Spazierengehen. Aber was macht die Schneewanderung so besonders? Sportwissenschaftler Andreas Speer erklärt es: "Man kommt nicht so schnell vorwärts, man verbraucht durch das zusätzliche Anheben der Beine aus dem Schnee aber deutlich mehr Energie." Aber man müsse auch aufpassen, der Gleichgewichtssinn ist zusätzlich gefordert, um mögliche Vereisungen auszubalancieren: "Besonders für glatte und holprige Wege ist eine gut ausgeprägte Gleichgewichtsfähigkeit gefragt, und damit wirkt sich das Schneewandern auch sehr gut auf unser Koordinationsvermögen aus."