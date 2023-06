Es ist eine recht überraschende Erkenntnis, die eine Forschungsgruppe aus Berlin und Barcelona gewonnen hat. Menschen mit höherem IQ lösen zwar einfache Probleme schnell, brauchen jedoch für schwierige Aufgaben mehr Zeit als Teilnehmer, die in IQ-Tests schlechter abschneiden.

Um das zu untersuchen, wurden von 650 echten menschlichen Gehirnen virtuelle "Avatare" erstellt. Dazu nutzte das Team um Prof. Dr. Petra Ritter, Direktorin der Sektion Gehirnsimulation am Berlin Institute of Health (BIH) und an der Klinik für Neurologie mit Experimenteller Neurologie der Charité Berlin, digitale Daten aus Hirnuntersuchungen wie der Magnetresonanztomografie sowie mathematische Modelle.

Daraus entstand zunächst ein allgemeines menschliches Gehirnmodell. Dieses wurde dann mit individuellen Messwerten der einzelnen Personen präzisiert, auf diese Weise entstanden 650 personalisierte Gehirnmodelle. "Wir können sehr effizient die Aktivität individueller Gehirne reproduzieren", erklärt Petra Ritter. "Unsere virtuellen Avatare spiegeln die Leistungsfähigkeit und Reaktionsgeschwindigkeit ihrer biologischen Pendants wider."