Die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei, in den vergangenen Wochen sind die Zahlen wieder gestiegen. Tests bleiben so ein wichtige Maßnahme im Kampf gegen eine weitere Ausbreitung. Allerdings haben die Antigen-Schnelltests den Nachteil, dass sie häufiger falsch-negative Ergebnisse liefern und sich damit Infizierte in trügerischer Sicherheit wiegen. Bei den PCR-Tests, die auf der Methode der Polymerase-Kettenreaktion beruhen, ist es wiederum so, dass diese zwar deutlich sicherer sind, aber dafür Proben in ein Labor eingesandt und dort ausgewertet werden müssen, was mehrere Tage dauern kann. Bei beiden Testarten muss zudem in der Regel Sekret aus der Nase entnommen werden, was für einige Menschen unangenehm ist.