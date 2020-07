So sieht er aus, der schnelle Thermocycler, der an der Uni Bielefeld getestet wurde

So sieht er aus, der schnelle Thermocycler, der an der Uni Bielefeld getestet wurde Bildrechte: Universität Bielefeld/M.-D. Müller

Wäre aber praktisch, haben sich Forschende in Bielefeld gedacht, und einen Test entwickelt, der die passenden Attribute mitbringt, zum Standardwerkzeug im Kampf gegen Covid-19 zu werden: Schneller und billiger. "Der Test dauert nur rund 16 Minuten", so Professor Dr. Christian Kaltschmidt vom Lehrstuhl für Zellbiologie der Universität Bielefeld. Und zwar vom Abstrich bis zum Ergebnis.

In herkömmlichen Tests – sogenannten PCR-Tests – wird genetisches Material des Virus im genetischen Material einer Testperson nachgewiesen. Wenn das aber erstmal rausgefiltert ist, muss die Virus-RNA erst noch verfielfältigt werden, damit sie nachweisbar ist. Und das dauert eben etwas. Zum Einsatz kommt dabei ein sogenannter Thermocycler. Der fährt die Temperatur nach einem festgelegten Rhythmus hoch und wieder runter. In Kombination mit Zusatzstoffen wird dadurch das Material kopiert.

Der Einlass zu einem Konzert würde so vielleicht nicht mal länger dauern als ohne Test. Die Forscher sehen die Anwendung etwa in der Tourismusbranche. "Wenn beispielsweise Kreuzfahrtschiffe ihren Betrieb wieder aufnehmen, könnten sie in kurzer Zeit jede Person testen, bevor sie an Bord geht", so Kaltschmidt in einer Mitteilung der Uni.