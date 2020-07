Die Forscher vom Baylor College of Medicine im US-Bundesstaat Texas verknüpften für ihre im Fachmagazin "European Journal of Preventive Cardiology" erschienene Untersuchung die in Studien aus den vergangenen 50 Jahren enthaltenen Angaben zum Schokoladenkonsum mit denen zu Erkrankungen der Herzgefäße.



In der Vergangenheit hätten Erhebungen bereits bewiesen, dass Schokolade essen allgemein sowohl für den Blutdruck als auch für die Auskleidung der Blutgefäße positiv sei, erklärt der Erstautor der Studie Dr. Chayakrit Krittanawong. "Ich wollte wissen, ob der Konsum auch einen Effekt auf die Blutgefäße hat, die das Herz versorgen, die Koronararterien. Und wenn ja, ob er positiv oder negativ ist."