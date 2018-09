Dass Nikotin und Alkohol Auswirkungen auf unser Herz- und Gefäßsystem haben, ist mittlerweile in etlichen Studien bewiesen. Aber was bewirken die Stoffe in unserem Gehirn? In einer über zwei Jahre angelegten Studie haben Forscher der TU Dresden und der Oxford University genau das untersucht und ihre Ergebnisse jetzt die im Journal of the American Medical Association veröffentlich.