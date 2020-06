Vincent Christlein ist Leiter der Computer-Wissen Gruppe am Lehrstuhl für Mustererkennung der Uni Erlangen. Man könnte ihn und seine Kollegen als Nerds bezeichnen. Sinnierten sie doch eines Abends darüber, wie man mit einer gebrochenen Hand Computerspiele spielen könnte. Es wäre schön, wenn man also einen Algorithmus hätte, der die Hand ersetzt. Und was, wenn man das auch noch mit Handschriften machen könnte? Da tun sich Welten auf:

Ein einzelnes Wort ist noch nicht unbedingt so super, räumt der Wissenschaftler ein, langfristig sollen es natürlich ganze Zeilen oder Abschnitte werden. Das, was die KI bisher auf dem Handschriften-Feld leistet, würde vermutlich noch keinen echten Forensiker überzeugen, sagt Christlein. Und das hat seinen Grund, denn die Software funktioniert über den Computerbefehl und so ein bisschen wie die automatisierte Stimme in der Straßenbahn. Silben und Buchstaben werden eingesprochen, am Ende werden hunderttausende Straßenbahnhaltestellen ausgespuckt. Die Forscher in Erlangen brauchen derzeit 25 bis 30 handschriftliche Zeilen, um die Software zu füttern. Dafür muss beispielsweise ein Brief eingescannt werden.