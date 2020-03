Die Prioritäten sind längst geklärt: Erst Betroffene versorgen – besonders die schweren Coronafälle –, die Ausbreitung eindämmen und dann schauen, wie's weitergeht. Trotzdem stellt sich die Frage: Warum das alles? Wo kam Corona her? Und vor allem: Was können wir tun, dass das nie wieder passiert? Jemand, der sich in diesen Wochen und Monaten mit diesen Fragen beschäftigt, ist Edward Holmes, Evolutionsvirologe an der Universität in Sydney.

Schuppentier als Virus-Vermittler

Holmes untersucht das Virus SARS-CoV-2 seit Beginn der Pandemie und hat nun mit einer Forschungsgruppe Beweise gefunden, die eine Vermutung vom Februar untermauern: Das Schuppentier ist Schuld. Diese auch Pangolin oder Tannenzapfentier genannte Art – trotz der schuppigen Haut dürfte sein Aussehen bei den meisten Menschen für Entzücken sorgen – hat eine bedeutende Rolle gespielt, dass es das neuartige Coronavirus von der Fledermaus zum Menschen geschafft hat. Edward Holmes Bildrechte: University of Sydney

"Welche Rolle die Schuppentiere beim Auftauchen des Virus gespielt haben, ist noch unklar. Es ist aber bemerkenswert, dass die Viren in den Tieren genetische Bereiche haben, die denen des menschlichen Virus sehr ähnlich sind", so Edward Holmes. Der wichtigste Bereich sei die sogenannte Rezeptor-Binde-Domäne. "Diese schreibt dem Virus vor, wie es an menschliche Zellen andocken und sie infizieren kann."

Konfrontation mit Wildtieren verhindern