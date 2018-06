"Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer." Dieser Spruch ist allseits bekannt und deutet darauf hin, dass man schon mehrere Schwalben fliegen sehen muss, um eindeutig sagen zu können, dass die warme Jahreszeit begonnen hat. Doch dem Vorboten des Sommers geht es nicht gut. Zwar ist die Schwalbe als Kulturfolger sehr anpassungsfähig und nistet meist in unmittelbarer Nachbarschaft zum Menschen. Doch der Bestand gibt mittlerweile Anlass zur Sorge.

Früher boten die sächsischen Dörfer und Städte ausreichend Nischen und geeignete Brutplätze, doch das hat sich geändert. Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden, wegfallende Einflugmöglichkeiten und die Versiegelung der Landschaft machen es der Schwalbe schwer, geeignete Orte und Material zu finden, um ihr Nest zu bauen.

Hinzu kommt der Unmut vieler Hausbesitzer über den Dreck, den die Vögel hinterlassen. Obwohl es ein Straftatbestand ist und mit bis zu 50.000 Euro Bußgeld geahndet wird, werden immer wieder Schwalbennester zerstört. Ein weiteres Problem - nicht genug Nahrung. Während der gesamten Brutzeit verspeist eine Schwalbenfamilie etwa ein Kilogramm Insekten. Das klingt erst dann nach viel, wenn man sich anschaut, wieviele Insekten ein Kilo ausmachen: Nämlich ungefähr 250.000 Stück! Und die müssen die Schwalben erst mal auftreiben, was aber immer schwerer wird: Intensivierung der Landwirtschaft und dem damit verbundenen Einsatz von Pestiziden wirken sich entsprechend auf das Nahrungsangebot der Vögel aus.

Diese Zahlen sind zwar nicht absolut zuverlässig, weil die "Stunde der Gartenvögel" ein Bürgerwissenschaftsprojekt ist, sie deuten aber bestimmte Trends an. In diesem Jahr wurden die meisten Mehlschwalben pro beobachteten Garten übrigens in Thüringen gezählt, dicht gefolgt von Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Sachsen folgt abgeschlagen weiter hinten.