Insektenplage Und jährlich grüßt der Schwammspinner

In Bayern, Sachsen und Thüringen hat sich in den vergangenen Jahren ein Falter names Schwammspinner breitgemacht: Eine Plage – kahlgefressene Eichen und geschockte Anwohner inklusive. Dieses Jahr wird's ähnlich, so die Prognose. Dank Klimawandel und Pflanzenschutzmitteln.

von Florian Zinner