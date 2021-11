Couch statt Klo: Eine israelische Firma hat einen Test entwickelt, der eine Schwangerschaft im Speichel anzeigt. Dabei wird das Hormon Beta-HCG (Beta-Humanes Choriogonadotropin) nachgewiesen, das der Körper nur im Fall einer Schwangerschaft produziert. Nach Angaben der Firma entdeckt der Test das Hormon in der Spucke schon am ersten Tag nach Ausbleiben der Regelblutung.

Dafür muss ein saugfähiger Stick erst in den Mund und dann in einen schmalen Testbehälter gesteckt werden. Nach wenigen Minuten zeigt sich auf auf einer Anzeige ein Streifen für nicht schwanger und zwei Streifen für schwanger. Nach Angaben des Herstellers Salignostics aus Israel liegt die Diagnosesicherheit für Schwangerschaften bei 95 Prozent, und bei Nichtschwangerschaften bei 97 Prozent. Damit wäre der Test ähnlich sicher wie Urin-Tests. Die Firma hat auch einen in der EU zugelassenen Covid-Spucktest entwickelt und ihre jüngste Erfindung auf der Medizinmesse Mediaca 2021 in Düsseldorf vorgestellt. Der Speichel-Test kann nach Herstellerangaben vom ersten Tag einer ausgebliebenen Periode an verwendet werden. Er soll ähnlich teuer sein wie herkömmliche Urintests.