Das faszinierende Zusammenspiel eines Vogelschwarms, wer hat nicht schon die geradezu magischen Bilder gesehen. Wie schaffen es die Vögel, sich so koordiniert zu bewegen? Untersuchungen eines italienischen Forschungsteams bei Starenschwärmen haben gezeigt, dass sich ein Vogel immer an den sieben Vögeln orientiert, die ihm am nächsten sind. Zu denen versucht er ungefähr die Position zu halten. Außerdem tendieren Vögel dazu, Bewegungen zu folgen, die sich in die Mitte des Schwarms richten. Das hat wahrscheinlich Sicherheitsgründe. Denn werden sie unterwegs angegriffen – von Greifvögeln zum Beispiel – dann bietet ein dichter Schwarm Schutz.

Um die Bewegung ihrer Mikroschwimmer kontrolliert anzuregen, setzten die Forscher eine Art Laserheizung ein. Abgesehen von der allgegenwärtigen Brownschen Zufallsbewegung konnte so die "Kontrolle über die physikalischen Parameter und Navigationsregeln der einzelnen Kolloide" ermöglicht werden, so Cichos, der an der Uni Leipzig Experte für Molekulare Nanophotonik ist. Schon mit einer sehr einfachen und generischen Navigationsregel, die von allen Schwimmern identisch befolgt wurde, ergab sich ein überraschend komplexes Schwarmverhalten. Diese Regel bestand in einer zeitverzögerten Reaktion und sie führte zu einer Reaktion der kleinen Partikel, die der von natürlichen Schwärmen vom Mückentanz bis zum Straßenverkehr entsprach. Da alle Wahrnehmungs-Reaktions-Wechselwirkungen in der lebenden Welt zeitverzögert geschehen, sollten diese Erkenntnisse auch das Verständnis dynamischer Musterbildung in natürlichen Schwarm-Ensembles fördern, schlussfolgern die Forscher. Sie sehen ihr experimentelles System als Baukasten für zukünftige systematische Untersuchungen "von zunehmend komplexerem und möglicherweise noch unbekanntem Schwarmverhalten", so Cichos. "Und vielleicht erklärt es auch, warum Hundewelpen bei der Fütterung häufig den Futternapf umkreisen."