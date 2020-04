Registriert wurde GW190412 bereits im April 2019. Das war zu Beginn der dritten gemeinsamen Beobachtungskampagne der drei großen Gravitationswellen-Detektoren. Dazu gehören die beiden Ligo-Observatorien in den USA und Virgo in Europa. Bei GW190412 brumme die Gravitation in einer höheren Harmonie, als bei anderen Verschmelzungen, schreiben die Forscher. Die Beobachtung erlaube einerseits eine präzise Bestimmung, wie das Doppel-Schwarzes-Loch-System ausgesehen hat, andererseits eine Überprüfung von Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie, deren Voraussagen hier einmal mehr nachgewiesen werden konnten. Außergewöhnlich sei der große Unterschied, zwischen den beiden Löchern, schreiben die Forscher.