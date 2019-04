Natürlich werden wir kein Bild eines Schwarzen Lochs an sich sehen. Das wissen Dirk Schlesier aus Halle und Martin Ammon aus Jena auch. Denn Schwarze Löcher sind nicht nur dunkel wie eine Bärenhöhle, sondern sie geben auch keinen Mucks von sich. So gut wie nichts, kaum messbare Strahlung, nichts! Sie sind quasi gar nicht da. Also kann man sie auch gar nicht fotografieren oder sonstwie abbilden.

Um endlich ein brauchbares Bild von der Umgebung eines Schwarzen Lochs zu bekommen, war es nötig, viele unterschiedliche Teleskope rund um die Welt zusammenzuschalten und zehn Tage lang auf das Zentrum unserer Milchstraße zu richten. So entstand eine Antenne so groß wie die Erde selbst, vom Südpol bis Nordamerika.

Alle sind gespannt, wie dieses Bild wohl aussehen wird. Vielleicht sieht es tatsächlich so aus, wie das Schwarze Loch im Science Fiction "Interstellar", das mit den leuchtenden Ringen am Rande eines Schwarzen Loches sehr nah am aktuellen Stand der Wissenschaft orientiert ist, bestätigt Dirk Schlesier, Leiter des Planetariums in Halle: