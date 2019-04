#RealBlackHole - das Event Horizon Telesokope macht mit seinem Hashtag bereits klar, was heute am 10.04.2019 um 15.00 Uhr passieren wird. In fünf Ländern werden Astronomen weltweit gleichtzeitig die ergebnisse ihrer Forschung bekanntgeben. Wir erfahren etwas über Schwarze Löcher, was wir noch nicht wussten, was vielleicht den Blick auf unsere Galaxis und das gesamte Weltall ändern wird. Hier können Sie live dabei sein: