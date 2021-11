Schwarzes Loch in Nachbargalaxie entdeckt

Mit Hilfe des Very Large Telescope (VLT) der Europäischen Südsternwarte (ESO) haben Astronominnen und Astronomen ein kleines schwarzes Loch entdeckt. Aber was heißt schon "klein"? Es ist immerhin elfmal so massereich wie unsere Sonne. Es befindet sich im Sternhaufen NGC 1850, der wiederum zur Großen Magellanschen Wolke gehört, einer Nachbar- bzw. Satellitengalaxie unserer Milchstraße, etwa 160.000 Lichtjahre entfernt.

Lage des Schwarzen Lochs (dargestellt mit rotem Kreis) in der Nähe des Sternbildes Schwertfisch (Dorado) Bildrechte: ESO, IAU and Sky & Telescope

Zu finden ist dieser Sternhaufen am Nachthimmel in der Nähe des Sternbilds Schwertfisch. All das sieht man allerdings nur von der Südhalbkugel der Erde. Gut also, dass die Teleskope der ESO in der Chilenischen Atacama-Wüste stehen.