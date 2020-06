Ein Team von Forschern aus den USA wollte jetzt verstehen, ob auch Sgt. A* zu so einem mächtigen Ungeheuer werden kann, ob es also Momente gibt, in denen so viel Materie in das Loch hineinfällt, dass das Magnetfeld des Schwerkraftgiganten eine Sperre erzeugt und das Material stattdessen durch die Jets ins All befördert. Dazu stellten sie komplexe Simulationen an über die sie jetzt im Magazin "Astrophysical Journal Letters" berichten. Erstaunlichstes Ergebnis: Ja, Sgt. A* kann auch anders, nämlich mächtig aktiv werden.