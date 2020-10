Etwa ein halbes Jahr lang haben Astronomen das Zentrum einer Spiralgalaxie im Sternbild Eridanus beobachtet. Dort, in nur 215 Millionen Lichtjahren Entfernung, konnten sie zum ersten Mal im Detail studieren, wie ein Stern in ein Schwarzes Loch fällt. Darüber berichtet das Forscherteam jetzt in der Fachzeitschrift „Monthly Notices of the Royal Astronomical Society“.

Beim Zerreißen des Sterns wird extrem viel Energie frei

Ein Stern, der von einem Schwarzen Loch „verschlungen“ wird, das klinge wie Science Fiction, sei aber Wirklichkeit im Universum, sagt Matt Nicholl, Astronom an der Universität in Birmingham in England und leitender Autor der neuen Studie. Astronomen nennen das Phänomen Tidal-Disruption-Event (TDE), zu deutsch also Gezeiten-Zerstörungs-Ereignis. Dabei kommt ein Stern einem Schwarzen Loch zu nahe, wird durch dessen Schwerkraft zerrissen und in ein schmales Band spaghettifiziert, das dann Stück für Stück in das Schwarze Loch hineinfällt.

Als Gezeitenkräfte bezeichnen Astrophysiker die Verformungskraft durch die Schwerkraft unterschiedlicher Körper. Auf der Erde sind die Gezeitenkräfte von Erde, Mond und Sonne am sichtbarsten durch den Wechsel von Ebbe und Flut. Die entstehen, weil die Meere von Mond und Sonne angezogen werden. Gezeiten