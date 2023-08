Historischer Moment und eine historisch niedrige Population: Erstmals in seiner Geschichte hat der wissenschaftliche Ausschuss der Internationalen Walfangkommission (IWC) vor dem Aussterben einer Art gewarnt. Im Golf von Kalifornien in Mexiko gebe es nur noch etwa zehn Exemplare des Kalifornischen Schweinswals, auch Vaquita oder Golftümmler genannt. So könne nur die konsequente Umsetzung eines Verbots von Stellnetzen in ihrem natürlichen Lebensraum die seltenen Meeressäuger retten.