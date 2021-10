Ein leicht erhöhtes Risiko auf einen sogenannten hämorrhagischen Schlaganfall (dabei reißt ein Blutgefäß im Kopf und Blut läuft in das Gehirn) hatten Menschen, die eine erste Dosis Comirnaty erhalten hatten. Pro 10 Millionen Geimpfter trat dieses Syndrom etwa in 60 Fällen mehr auf als im Durchschnitt. Bei Astrazeneca gab es kein erhöhtes Risiko.

Erheblich häufiger waren jedoch schwere Nervenerkrankungen nach einem positiven Coronatest. In der Gruppe der Menschen, deren positiver Test maximal 28 Tage her war, erkrankten pro 10 Millionen Betroffener 123 Personen mehr an einer Hirnhautentzündung und Nervengewebsschädigung (Encephalitis meningitis und Myelitis). 163 Personen mehr hatten eine myasthenische Störung, 145 Personen mehr litten am Guillain-Barré Syndrom.