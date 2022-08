Robbe oder Wal? Stellersche Seekuh, wie sie ausgesehen haben mag. Bildrechte: IMAGO / agefotostock Während sich Manatis in Atlantik und Amazonas aufhalten, leben Dugongs eine Globusumdrehung weiter. Ihren lateinischen Namen kann man sich verhältnismäßig gut merken: Dugong dugong. Das Verbreitungsgebiet liegt so grob zwischen Ostafrika, der arabischen Halbinsel und Australien. Nur um letztgenannten Kontinent leben die Tiere noch in Hülle und Fülle, etwa 80.000 vermutet man. Im restlichen Lebensraum sind die Bestände stark bedroht oder kaum noch vorhanden. Das liegt zum Beispiel an den Seegraswiesen, über die Dugongs zur Essenszeit mit staubsaugender Anmutung gleiten. Diese empfindlichen Ökosysteme sind durch eine Vielzahl (menschgemachter) Einflüsse bedroht. Ohne Bergwiese keine Alpenkuh – und ohne Seegraswiese eben keine Seekuh.

So wie in Chinas Küstengewässern. Dort gilt die Seekuh nun also als funktional ausgestorben. Eigentlich müsste dieser Satz mehr Raum bekommen, es geht hier schließlich um eine Tierart in ihrem natürlichen Lebensraum (man denke nur, es wäre andersrum, und wir müssten vermelden: 'Der Mensch gilt fortan in der Lausitz, der Vulkaneifel und dem Berchtesgadener Land als funktional ausgestorben.'). Dennoch, zur Sache: Der Begriff "funktional" unterstellt, dass ausgestorben nicht gleich ausgestorben ist. Nähern wir uns der Thematik am besten dort, wo Aussterben System hat: Dugong: Auf der Roten Liste als gefährdet kategorisiert Bildrechte: Screenshot

Erste Anlaufstelle, wenn es um bedrohte oder ausgestorbene Tiere geht, ist die IUCN. Die Nichtregierungsorganisation hieß mal Weltnaturschutzorganisation und heutzutage Internationale Union zur Bewahrung der Natur (engl. International Union for Conservation of Nature), sitzt in der Schweiz und ist sowas wie ein weltweiter Dachverband, wenn es um Naturschutz geht. Das unterstreichen die zahlreichen Mitglieder, die schon allein in Deutschland mit dabei sind. Zum Beispiel das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (merken Sie sich einfach BMUV). Aber auch der Nabu, der WWF Deutschland und neben den Zoologischen Gärten in Stuttgart und Köln auch der Zoo Leipzig.

Was heißt "ausgestorben"?

Bildrechte: IUCN/MDR WISSEN Die IUCN hat auch den Hut auf, zu definieren, was ausgestorben eigentlich heißt. Der Organisation zu Folge darf es diesbezüglich keinen sinnhaften Zweifel mehr geben, dass ein Tier ausgestorben ist, nachdem gründliche Untersuchungen im Verbreitungsgebiet des Tiers angestellt wurden. Hier ist besonders der Zeitraum ausschlaggebend – der variiert je nach Lebenszyklus einer Art. Gilt natürlich nicht nur für Tiere, sondern auch für Pflanzen und Pilze.

Auch die mittlerweile schon sprichwörtliche Rote Liste (der gefährdeten Arten) wird von der IUCN verwaltet. Dort gibt's erstmal zwei Kategorien für den Zustand "Ausgestorben": Extinct in the wild (EW, Ausgestorben in freier Wildbahn) beschreibt den Zustand, dass eine Art in ihrem natürlichen Verbreitungsraum nicht mehr vorkommt, aber noch weit jenseits dessen vorzufinden ist – da fallen einem zum Beispiel Zoos ein. Das Kategorie-Siegel Extinct (EX) – das dem Zustand entsprechend nicht mehr rot, sondern schwarz illustriert wird – steht für die letzte Konsequenz: Die Art existiert erwiesenermaßen nicht mehr auf unserer Erde.

Ausgestorben: Es geht noch genauer!

Während die Rote Liste noch weitere Kategorien für gefährdete und vorm Aussterben bedrohte Arten mit sich bringt, lässt sich auch die Angelegenheit des Ausgestorbenseins noch weiter vertiefen: Da wäre zum Beispiel der Zustand …

Regional ausgestorben Dieser Zustand trifft auch auf Dugong-Seekühe zu. Chinas Küstengewässer haben zu seinem natürlichen Lebensraum gezählt. Das Tier ist dort jetzt nicht mehr anzutreffen und fehlt möglicherweise dem regionalen Ökosystem.

Folgerichtig gibt's dann auch den Zustand …

Funktional ausgestorben Biologinnen und Biologen sprechen von funktional ausgestorben, wenn so ziemlich klar ist, dass eine Art ihre Rolle im Ökosystem nicht mehr erfüllen kann. Die Restbestände sind in ihrem Genpool zudem so stark reduziert, dass sie auf lange Sicht nicht selbstständig überleben können. Bei den Arten kommt es zu Inzucht-Verhalten mit entsprechenden Folgen für die Gesundheit.

Das erklärt nun auch, warum Dugongs in China ausgestorben sind, obwohl sie noch vereinzelt gesichtet wurden. Es kann also sein, dass noch vereinzelt Tiere dieser Art existieren. Aber für das große Ganze ist es so, als würde es sie schon nicht mehr geben. Ob diese Dugong-Seekuh traurig ist, wissen wir nicht – aber wenn, hätte sie allen Grund. Bildrechte: imago images/VWPics

Alles eine Frage der Zählung, wie vor einiger Zeit die Koalas gezeigt haben, deren Schmuseästhetik das Artensterben für viele Menschen durchaus greifbar macht. 2019 wurden die Tiere teilweise als funktional ausgestorben erklärt. Eine falsche Einschätzung, wie sich herausstellte, was ihrem Status als stark gefährdete Tierart natürlich keinen Abbruch tut. Sie zu zählen ist nämlich gar nicht so einfach.

Seekuh: Wurde jüngst nur dreimal gesehen

Koala-Rettung bei den Buschbränden in Australien Anfang 2020. Bildrechte: imago images/AAP Im Falle der Dugongs erklären die Forschenden ihre Datenerhebung so: Um herauszufinden, wie es um die Seekühe steht, habe man "eine groß angelegte Befragung von Nutzenden mariner Ressourcen [also Fischerinnen und Fischer] in vier chinesischen Provinzen durchgeführt und alle verfügbaren historischen Daten über die frühere Verbreitung von Dugongs in chinesischen Gewässern überprüft", schreiben sie im Wissenschaftsjournal Royal Society Open Science. Im Ergebnis haben nur fünf Prozent der 788 Befragten in der Vergangenheit die Tiere gesehen, wobei hier durchschnittlich von vor 23 Jahren die Rede ist – zur Jahrtausendwende also. Gerade einmal drei der Befragten gaben an, so ein Tier in den vergangenen fünf Jahren zu Gesicht bekommen zu haben. Ebenfalls seit der Jahrtausendwende gab es keine verifizierten Feldbeobachtungen mehr.

Die Forschenden kommen zu dem Schluss, dass die Tiere rund um China praktisch ausgestorben sind. Das ist gleich in zweifacher Hinsicht bedrückend: Es ist zum einen das erste festgestellte Aussterben eines großen Wirbeltiers in chinesischen Meeresgewässern. Zum anderen ist China Gastgeber der diesjährigen UN-Artenschutzkonferenz (COP15 Convention on Biological Diversity), auch wenn die Ende des Jahres in Kanada verortet sein wird.

Hoffnung stirbt zuletzt aus

Nun kann man nur hoffen. Zum Beispiel, dass sich doch noch genügend Seekühe herumtummeln, die genug Seegras finden, um irgendwie fortpflanzungstechnisch über die Runden zu kommen. Oder dass es solche aus anderen Gewässern irgendwie schaffen, überzusiedeln. Dadurch, dass Dugongs nichts mit der Hoch- und Tiefsee am Hut haben und der Küste zugeneigt sind, ist das alles nicht so einfach.