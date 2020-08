Das Tagpfauenauge ist einer der "Aufsteiger der Saison". Bildrechte: IMAGO

Einer der "Aufsteiger der Saison" ist nach Angaben Franzisis auch das Tagpfauenauge (Aglais io) aktuell auf Rang 13. Dieser Schmetterling sei mit knapp 25 Prozent doppelt so oft gesehen worden wie im Vorjahr, so die NABU-Projektleiterin. Etwas weiter hinten landeten neben dem schönen Segelfalter auch die Schmetterlingsarten Kleiner Perlmutterfalter, Rotbraunes Ochsenauge und Schachbrett erstmals unter den Top 100. "Da der Hochsommer wirklich Schmetterlingszeit ist, haben die Bürger dieses Jahr Glück, so viele der schönen Falter beobachten zu können", sagt Franzisi.