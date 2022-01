Unerwünschte schwere Nebenwirkungen sind eines der Hauptargumente, wenn darüber diskutiert wird, ob eine Covid-19-Impfung ratsam ist oder nicht. Vor allem eine mögliche Myokarditis bringen Impfskeptiker hier oft an. Dabei ist sie sehr selten und stellt vor allem für männliche Jugendlich und junge Männer ein Risiko im Zusammenhang mit einer mRNA-Impfung dar.

Myokarditis ist eine entzündliche Erkrankung des Herzmuskels, die vor allem im Kindes- und Jugendalter und im jungen Erwachsenenalter auftreten kann. In Europa ist die Inzidenz bei fünf bis zehn Fällen pro 100.000 Einwohner, so der Leipziger Kardiologe Christian Besler im Gespräch mit MDR AKTUELL. Die Dunkelziffer könnte jedoch sehr viel höher liegen, so Besler. "Das liegt daran, dass diese Erkrankung häufig unentdeckt bleibt, weil sie ganz ohne fassbare Beschwerden verläuft oder nur mit sehr unspezifischen Beschwerden einhergeht."

Wie der klinische Verlauf einer Myokarditis ist, ist von Patient*in zu Patient*in unterschiedlich. Einige benötigen keinerlei Behandlung, andere erleiden eine schwere Herzinsuffizienz, die eine Herztransplantation erforderlich macht oder zum Tod führen kann. Die Symptome einer Myokarditis reichen von Müdigkeit, Abgeschlagenheit bis hin zu Luftnot, Brustschmerzen oder Herzrhythmusstörungen. Normalerweise folgt eine Myokarditis auf einen auslösenden Prozess wie etwa eine Viruserkrankung. Auch eine Covid-19 Erkrankung birgt das Risiko, eine Myokarditis zu erleiden. Seit Einführung der Covid-19-Schutzimpfung geriet die Herzmuskelentzündung als seltene unerwünschte Nebenwirkung in den Fokus. Dass eine mRNA-basierte Covid-19-Impfung eine Myokarditis in sehr seltenen Fällen auslösen kann, ist bereits wissenschaftlich belegt. Unterschiede gibt es aber bei Geschlecht und Alter der Betroffenen.

Zum gleichen Ergebnis kamen auch die Forschenden der sehr viel breiter angelegten US-Studie. Darin wurden die Daten von 192.405.448 Personen, die eine mRNA-basierte Covid-19-Impfung erhielten, untersucht. Bei 1.626 Personen konnte eine Myokarditis festgestellt werden. Das ist weniger als ein Fall pro 100.000 Impfungen. Von den Betroffenen waren 82 Prozent männlich, 73 Prozent waren jünger als 30 Jahre, 33 Prozent jünger als 18 Jahre. Beide Studien kommen zu dem Schluss, dass vor allem männliche Jugendliche und junge Männer bis 30 Jahre von seltenen Myokarditisfällen nach einer Covid-19 Impfung betroffen sind.

Fast alle Patient*innen der beiden Studien wurden im Krankenhaus behandelt. Keiner der Fälle führte zum Tod oder benötigte eine Herztransplantation. Nur zwei der Patient*innen mussten künstlich beatmet werden. Die meisten der Patient*innen erhielten lediglich eine Schmerzbehandlung und erholten sich von den Symptomen. Die US-Studie macht außerdem deutlich, dass eine impfbedingte Myokarditis in der Regel in den ersten sieben Tagen nach der Impfung auftritt, wohin gegen die Symptome einer Myokarditis in Folge einer Virusinfektion erst Wochen bis Monate nach dem Auslöser auftreten. Außerdem scheinen die Symptome nach einer impfbedingten Myokarditis schneller abzuklingen als bei einer viralen Myokarditis. Hier erfordern zudem sechs Prozent der typischen Virusmyokarditisfälle bei Jugendlichen eine Herztransplantation oder führen zum Tod.

Letztendlich stellen die Forschenden fest, dass das absolute Risiko einer Karditis durch eine Impfung gering ist. Trotzdem sollten die Ergebnisse vor allem in Hinblick auf die Impfungen mit mRNA-Impfstoffen bei dieser Risikogruppe berücksichtig werden. Doch sie machen auch deutlich, dass das Risiko für schwerwiegende Komplikationen durch eine Sars-CoV-2-Infektion nicht zu unterschätzen ist. Gerade das Risiko für eine Myokarditis ist hier etwa 16-fach erhöht ist. Auch dass sollten Menschen berücksichtigen, wenn sie sich unsicher sind, ob sie sich gegen Sars-CoV-2 impfen lassen sollten.

Zu den Studien: