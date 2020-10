Sind die Jenaer nun eigentlich die einzigen, die an einem schnelleren Sepsis-Diagnose-Verfahren tüfteln? Es gibt andere Anbieter, die an einem Chip zur Sepsis-Erkennung arbeiten, räumen die Forscher ein. "Aber schneller als unser multifunktionaler Chip mit Erreger-Identifizierung und phänotypischer Resistenztestung ist tatsächlich keiner", sind sich Popp und Bauer einig. Bis ihre Erfindung tatsächlich im medizinischen Alltag ankommen wird, werden trotzdem noch ein paar Jahre vergehen.

14 Jahre sind es durchschnittlich bis Jürgen Popp zufolge aus einer Idee ein marktfähiges Produkt wird. Aber in Zukunft könnte es schneller gehen, 2019 wurden die Weichen gestellt für große Forschungsinfrastrukturen, die solche Umwege – etwas erfinden, dann feststellen, huch, das ist ja finanziell in der Praxis nicht konkurrenzfähig, da müssen wir unser Produkt noch mal neu denken, - ersparen.

Ein Beispiel dafür ist das Leibniz-Zentrum für Photonik in der Infektionsforschung (LPI). Hier werden Kompetenzen aus Forschung und Praxis in allen Entwicklungsprozessen gebündelt und ineinander verzahnt. In Fall des Sepsis-Chips wird in Jena nun mittels lichtbasierter, also photonischer, Verfahren erforscht, wie Mikroben den Menschen krank machen, wie sich der Körper wehrt und wie sich diese Prozesse beeinflussen lassen. Entwicklungen wie die des Jenaer Diagnosechips werden dann schneller gehen, wenn Entwicklungsprozesse schlanker sind, hoffen Popp und Bauer.