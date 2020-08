Bakterien, die in einer Zelle leben und auf die Vermehrung dieser Zelle angewiesen sind, die durchlaufen immer zwei Formen. Außerhalb der Zelle können sie sich nicht vermehren. Wenn sie sich da teilen, wären keine Nährstoffe da und sie würden absterben. Deshalb muss die Bakterien wissen: Bin ich außerhalb der Zelle oder in der Zelle?

In der Zelle wachen die Bakterien also aus einer Art Schlafzustand auf. Und dann haben sie riesigen Hunger: auf die Aminosäure Glutamin. Das haben die Forschenden herausgefunden, indem sie Chlamydien in einer Zellkultur mit verschiedenen verdächtigen Stoffen zusammengebracht und geschaut haben, was passiert. "Wir in diesem relativ einfachen Experiment nachgeschaut: Können wir Zellwand-Bestandteile nachweisen? Das war der Fall, wenn wir Glutamin zugegeben haben. Das ist ein Bestandteil der Zellwand und wenn wir es zugegeben haben, konnten wir feststellen, die Bakterien beginnen Zellwände zu bilden. Und das war schon spektakulär", sagt Rudel.